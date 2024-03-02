الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة "أحزمة نارية" على خان يونس ودير البلح (فيديو)

أفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء يوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية نفذت أكثر من 40 استهدافا على مناطق شمال خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي وجنوب شرق دير البلح.

وقال مراسلنا سائد السويركي: "سلسلة من الأحزمة النارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في مناطق حمد والقرارة وتبة 86 وشرق دير البلح بما يزيد عن 40 غارة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة استهدافات في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس".

يتبع..