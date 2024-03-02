الكويت تمنع الإعلان عن أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة على مواقع التواصل

دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين للالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.

وأكدت الداخلية الكويتية في بيان لها أن الخروج في تجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية،

وحذرت من نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.

‏أكدت وزارة الداخلية أنه ‏بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، يمنع اقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

المصدر: القبس