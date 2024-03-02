مصر.. الجيش الثالث الميداني يبدأ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني.

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وشهد الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية للمشروع الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وفي هذه المناسبة، أشار اللواء أركان حرب شريف العرايشى، قائد الجيش الثالث الميدانى، في كلمة له، إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار بنطاق المسؤولية.

وبدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات المشاركة باستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

كما ناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع، مشيدا بالجهد المبذول والمستوى الراقى الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثالث الميدانى، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالى داخل الوحدات والتشكيلات والحفاظ على ما تمتلكه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها لتطوير أدائها وفقًا لأحدث النظم بما يمكنها من مجابهة التحديات المختلفة في أثناء تنفيذ المهام.

المصدر: "المصري اليوم"