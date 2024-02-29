محور اجتماع السيسي المفاجئ مع قادة الجيش في "الأوكتاغون"

تحدث رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء محمد الشهاوي عن سر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الجيش في "الأوكتاغون".

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وقال الشهاوي في تصريحات لـRT إن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى مع قادة الجيش المصري فى الاوكتاغون مقر وزارة الدفاع المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة كان محوره الاهتمام والاستماع إلى كفاءة وجاهزية القوات المسلحة ورفع الروح المعنوية للقوات.

وأضاف أنه كان يهدف أيضا إلى إطلاع قادة القوات المسلحة على القضايا والملفات الإقليمية وخاصة الصراع الإسرائيلي وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة وأن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون في حمايته والحفاظ على الحدود وبالتالي هو الاطمئنان على الاستعداد القتالى والكفاءة القتالية.

وأشار اللواء الشهاوي إلى أن هناك حربا نفسية ورسائل للداخل والجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهذا لن يعني أن سيكون هناك خرق لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 79.

ونوه بأن إسرائيل لن تغامر بأي عملية عسكرية في رفح، لأن هناك 11 كيلومتر تقع ضمن المنطقة "د" التي لا يمكن للقوات الإسرائيلية التواجد فيها، ومصر دولة لها وزنها وثقلها الاستراتيجي والعسكري وجيشها قوي وبالتالي إسرائيل لن تغامر بأي إجراءات أو أي عملية عسكرية في رفح.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها مؤخرا كل من رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار لمصر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عملية رفح ستتم بالتنسيق مع مصر، حيث أكد هليفي وبار للمسؤولين في مصر أنه سيتم التنسيق مع القاهرة قبل شن العملية.

وقالت يديعوت إن الرسالة التي حملوها للقاهرة كان مفادها "لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم