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فيديو يدمي القلب.. طفل من غزة يمشي أكثر من 12 كيلومترا حافي القدمين بحثا عن الطحين دون جدوى (فيديو)

مجتمع

فيديو يدمي القلب.. طفل من غزة يمشي أكثر من 12 كيلومترا حافي القدمين بحثا عن الطحين دون جدوى (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يظهر طفلا فلسطينيا في قطاع غزة، ضل طريقه بعد أن مشى أكثر من 12 كيلومترا بحثا عن الطحين، دون جدوى.

ووثق شخص مقطع فيديو يظهر الطفل فلسطيني يقول إنه ضل الطريق وهو يبحث عن طحين ألقته الطائرات، ضمن المساعدات الجوية.

وقال الطفل خلال الفيديو: " جيت أجيب طحين اللي تلقيه المظلات، أشوف أي ايشي نأكله"، لافتا إلى أنه لم يستطع الحصول على أي شيء.

وبين الطفل أنه سار على قدميه بدون حذاء من مسافة قدرها موثق الفيديو بأكثر من 12 كيلومترا بحثا عن الطحين، دون جدوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى أسرته أي طعام.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يرحم حالهم والله يطعمهم من عنده والله ينصرهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين"، وأضاف آخر: يا عمري..الله يكون بعونهم"، كما كتب أحدهم معلقا: "يا روحي أنا..والله قهر كيف ما وصلتهم المساعدات!!!!؟"

فيديو يدمي القلب.. طفل من غزة يمشي أكثر من 12 كيلومترا حافي القدمين بحثا عن الطحين دون جدوى (فيديو)
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جدير بالذكر أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين يوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وإصابة المئات.

وأثار ما حدث فجر الخميس ردود فعل دولية منددة باستهداف المدنيين في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه الحصول على مساعدات إنسانية.

المصدر: RT

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