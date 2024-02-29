جلبت لهم المساعدات فأقلت جثثهم.. الجيش الإسرائيلي يفتح النار على آلاف الفلسطينيين في غزة (فيديو)

قتل وجرح المئات من الفلسطينيين، اليوم الخميس، إثر استهدافهم من طرف الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

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وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر".

وأضاف أن "فريق المرصد الميداني وثق اقتراف الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية، عندما أطلقت الدبابات الإسرائيلية في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم الخميس، القذائف والنار بشكل مباشر تجاه آلاف المدنيين الجياع الذين انتظروا منذ ساعات وصول شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي غزة".

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية أن دبابات الجيش الإسرائيلي فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة، وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

150 شهيداً في #مجزرة_جوعى_غزة الآن..



استيقظ العالم اليوم على مجزرة صهيونية مروعة ومرعبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة اليوم، مئات المواطنين الذين يتضورون جوعاً اجتمعوا قرب دوار النابلسي بانتظار وصول شاحنات المساعدات قبل أن تهاجمهم دبابات الاحتلال بالقذائف المدفعية… pic.twitter.com/8EngloPYu1 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) February 29, 2024

وأشارت المصادر إلى أن نحو 150 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 600 آخرون في حصيلة غير نهائية، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات الشفاء والمعمداني وكمال عدوان في محافظتي غزة والشمال.

وتداول نشطاء فيديوهات من موقع الاستهداف، حيث ظهرت شاحنات المساعدات وهي تقل مئات القتلى والجرحى، في مشهد مأساوي.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات "المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها على "أن هذه المجزرة البشعة تثبت مجددا أن الحكومة الإسرائيلية لا تعطي أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتمارس عكسها تماما، مجددة مطالباتها بالوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين".

ولفتت إلى أن "هذه المجزرة دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة الاحتلال في تهجير شعبنا بالقوة".

💢تغطية صحفية



الشاحنة المخصصة لنقل المساعدات أصبحت لنقل الشــهداء والجرحى بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق الأهالي على دوار النابلسي بغزة pic.twitter.com/MstxTkrfZH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 29, 2024

كما دانت الرئاسة الفلسطينية الاستهداف معتبرة أن "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش، يعتبر جزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".

وشددت الرئاسة على "أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان، وخاصة من الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم والحماية لهذا الاحتلال"، مشيرة إلى أن "مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن الهدف الحقيقي لها هو ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وهو ما لن نسمح به إطلاقا".

المصدر: RT