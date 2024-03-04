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لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /03.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /03.03.2024/
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تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

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