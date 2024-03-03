مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من استهدافها جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأضافت "سرايا القدس" أن مقاتليها استهدفو آليتين عسكريتين للجيش الإسرائيلي بقذائف الـ (RPG) وتم تفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت به قوة عسكرية إسرائيلية أوقعتهم بين قتيل وجريح.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 585 عسكريا.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT