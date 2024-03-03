بالفيديو.. "سرايا القدس" تستهدف جنود وآليات االجيش الإسرائيلي بمنطقة عبسان الكبيرة في غزة

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس بجنوب غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

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وقالت "سرايا القدس" في بيان لها اليوم: "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس..أكد مجاهدونا استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـRPG وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت به قوة صهيونية وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في عزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى أكثر من 30400 قتيل، و71700 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 585 عسكريا.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT