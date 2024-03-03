صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30410

أعلنت وزارة الصحة في عزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30410 قتلى، و71700 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وجاء في تقرير صحة غزة: "ارتكب الجيش الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 قتيلا و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأفاد مراسلنا بمقتل 26 شخصا ووقوع عشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في رفح خلال الساعات الـ24 الماضية

كما قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ149 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT