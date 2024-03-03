السيسي يبحث مع مدير "الفاو" الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة

‎استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شو دونيو، مدير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، وبحث معه أزمة الغذاء العالمية والكارثة الإنسانية في غزة.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي بأن اللقاء تناول أزمة الغذاء العالمية، نتيجة للأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على مصر، حيث أوضح الرئيس السيسي ما قامت به مصر لتجاوز هذا التحدي من خلال زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والتطوير العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، مشيرا إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج ما يصل إلى 4 ملايين فدان ستدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم.

وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية، مؤكداً حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجواً لإغاثة أهالي غزة.

وأعرب مدير الفاو عن تقديره للدور المصري، مؤكداً الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

المصدر: RT