تسجيل يكشف تفاصيل قتل الجيش الإسرائيلي لأسيرين إسرائيليين..(فيديو)

كشفت هيئة البث الإسرائيلية النقاب عن تسجيل صوتي لأسرى إسرائيليين قال الجيش إنه قتلهم بالخطأ في غزة في ديسمبر الماضي.

ونشرت قناة "كان 11" الإسرائيلية اليوم الأحد، لأول مرة، تسجيلا للحظات هروب 3 رهائن من أيدي آسريهم من "حماس"، وكشفت أن التسجيلات تم العثور عليها على جسد كلب وحدة "عوكيتس".

وقاد الأسير ألون شامريز كل من يوتام حاييم وسامر طلالقة في قلب الشجاعية.

تم بث التسجيلات لألون شامريز بموافقة والد ألون، آفي شامريز.

وكشف التسجيل أن الأسيرين ألون ويوتام صرخا وناشدا جنود الجيش قائلين "نحن مختطفان أنقذونا أنقذونا" لكنهم قتلوهما بالخطأ.

وقال والد الأسير الإسرائيلي ألون شمريز " صرخنا مع ألون في تلك اللحظات أنا وأولادي وبكينا ومن المؤسف أن الجيش كان من قتلهم".

وأشار تحقيق للجيش الإسرائيلي أن الأسرى الثلاثة اختبؤا في إحدى البنايات السكنية في حي الشجاعية لعدة أيام، وأنه رغم رفعهم راية بيضاء وصراخهم باللغة العبرية، أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم.

ويؤكد التحقيق أنه عند فتح النار على الأسرى، عاد أحد الأسرى إلى المبنى الذي خرج منه دون أن يصاب، ولكن القوات الإسرائيلية أطلقت عليه النار مرة أخرى بعد أن هاجمت المبنى الذي لجأ إليه الأسير.

وأشار التحقيق إلى وجود قناص في مبنى مجاور رصد الأسرى الثلاثة الذين لم يكونوا مسلحين.

أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة اليوم الجمعة، مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأطلقت حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى" وقصفت بآلاف الصواريخ مواقع في إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، بينهم عسكريون.

المصدر: RT