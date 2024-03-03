حاملا بندقية كلاشينكوف.. ناشط سياسي أمريكي: أمريكا ودونباس وفلسطين سيكونون أحرارا

نشر الناشط السياسي الأمريكي والمؤثر جاكسون هينكل على حسابه في منصة إكس، صورة له وهو حامل بندقية "كلاشينكوف" الروسية، مرفقا معها عبارة "أمريكا ودونباس وفلسطين سيكونون أحرارا".

ويعد اسم الناشط هينكل الاسم الأكثر تداولا وانتشارا على منصة "إكس" في الأشهر التي تلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، ويعتبر أحد أكثر النشطاء الأمريكيين دعما للقضية الفلسطينية.

ومع بداية عام 2020 دشن هينكل قناته على "يوتيوب" لينشر فيها حواراته مع شخصيات مختلفة بشأن موضوعات عامة، وذاع صيته بعد تركيزه على الحرب الروسية على أوكرانيا، خاصة مع آرائه الداعمة للموقف الروسي.

🚨🇺🇸🇵🇸🇷🇺 AMERICA, DONBASS & PALESTINE WILL BE FREE! pic.twitter.com/m8FQbjLbVp — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 3, 2024

ونشر هينكل يوم أمس الأحد مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" وهو يركب دبابة روسية يبدو أنها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، مرفقا تعليقه "أنا على متن دبابة في روسيا".

🚨🇺🇸🇷🇺 I’M ON A TANK IN RUSSIA. pic.twitter.com/MLouYZPh8Q — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 3, 2024

وبرزت قناته تحديدا في سبتمبر 2023 عقب زيارته العاصمة الروسية موسكو وتعليقاته الإيجابية عن الحياة في روسيا، ولعل هذه الزيارة كانت السبب الرئيسي في حظر قناته على "يوتيوب" بشكل كامل في أكتوبر 2023.

وجذبت آراؤه الداعمة للقضية الفلسطينية جمهورا كبيرا من الشرق الأوسط، خاصة مع تكرار فضحه السياسات الإسرائيلية وإيضاحه كيفية تعامل السياسة الأميركية مع الشرق الأوسط.

ويمتلك هينكل فكرا سياسيا محافظا يميل إلى الحزب الجمهوري الأمريكي، كما يدعم آراء الرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة ما أطلقه في حملته الانتخابية للعام 2016 عندما رفع شعار "استعادة عظمة أميركا".

وإلى جانب تداول أخبار روسيا وفلسطين، يتداول الناشط أخبار إيران وحزب الله وسوريا، ويرى أن إسرائيل امتداد للسياسة الأمريكية في المنطقة.

المصدر: RT