مشاهد من قصف صاروخي نفذته فصائل فلسطينية يستهدف مستوطنيتن إسرائيلتين (فيديو)

عرضت "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، مشاهد من قصفها مع كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، مستوطنة بئيري ومقر القيادة بمستوطنة رعيم الإسرائيلية.



ونشر الإعلام العسكري في "المجاهدين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من القصف الصاروخي المشترك لكتائب المجاهدين - لواء الوسطى، وكتائب الشهيد أبوعلي مصطفى، لمغتصبة بئيري ومقر القيادة في مغتصبة رعيم برشقات صاروخية".

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وأعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة، وهو الرابع الذي يعلن عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (يوم إطلاق حركة "حماس" لعملية "طوفان الأقصى)، إلى 586 عسكريا بينهم ضباط وجنود، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد أعلنت وزارة الصحة في عزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى أكثر من 30400 قتيل، و71700 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT