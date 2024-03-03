 
مباشر

مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لحل أزمة غزة

أخبار العالم العربي

مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لحل أزمة غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x37i

دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حازم لحل أزمة غزة.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إسرائيلية: السعودية تستعد لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة
وسائل إعلام إسرائيلية: السعودية تستعد لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة

وأكد البديوي خلال اجتماع وزاري مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بالرياض على وقوف دول المجلس مع الشعب الفلسطيني، ودعا لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات، ووقف الجرائم ضده.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا يوجد حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن أزمة غزة تسبّبت في نزاعات إقليمية خطيرة، وأن التصعيد في غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب والحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار، مشددا على أن التنسيق العربي أساس لحل التحديات في المنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا