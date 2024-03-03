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وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

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وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)
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وسط المعاناة والحرب والموت في قطاع غزة، يسعى المواطنون الفلسطينيون الذين أجبرتهم الحرب على ترك بيوتهم والعيش في خيام، إلى إبقاء شيء بسيط من البهجة والأمل في نفوسهم.

في مشهد يجسد حب الحياة وشيئا قليلا من عادات استقبال شهر رمضان، قامت عائلة فلسطينية نازحة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بتعليق أحبال الزينة والإضاءات على خيمتها التي تأويهم في الظروف المعيشية الصعبة.

 

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وسط الحرب والدمار.. عائلة فلسطينية نازحة في رفح تزين خيمتها استعدادا لشهر رمضان (صور)

وتستمر الحرب على قطاع غزة في يومها الـ 149 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT

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