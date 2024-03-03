إسرائيل تراقب عن كثب وترصد جوا جميع عمليات إيصال المساعدات إلى غزة (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برا وجوا.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأحد: "بالأمس قامت القيادة المركزية الأمريكية وسلاح الجو الملكي الأردني، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بتنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في غزة".

وأشار البيان إلى أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالتعاون والتنسيق مع عدة دول، كالأردن وفرنسا والإمارات ومصر، تم توزيع أكثر من 450 طردا من المساعدات الغذائية والطبية، من خلال 21 عملية إسقاط جوي على قطاع غزة".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري: "سنواصل توسيع جهودنا الإنسانية للسكان المدنيين في غزة بينما نحقق أهدافنا المتمثلة في تحرير رهائننا وتحرير غزة من حماس".

المصدر: RT