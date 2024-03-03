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أنقرة: هناك جهود حثيثة تبذل حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان

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أنقرة: هناك جهود حثيثة تبذل حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن جهودا حثيثة تبذل الآن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان.

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وصول وفود
وصول وفود "حماس" وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة

وأضاف: "هناك حاجة ملحّة لإيجاد حل لأزمة الغذاء والدواء.. ندعم اتخاذ خطوات أحادية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون الحصول على إذن من أحد".

وشدد على أن "انتظار إذن من أحد يعني وجود خطر حقيقي على حياة نحو مليوني إنسان".

ولفت فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه دعوة للرئيس الفلسطيني عباس لزيارة تركيا.

ووصلت اليوم الأحد وفود حركة "حماس" وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة.

وأكد مصدر في "حماس" أن اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال "24 إلى 48 ساعة"، في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية.

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تشمل الإفراج عن رهائن تحتجزهم "حماس" وأسرى فلسطينيين في إسرائيل، ودخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT

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