وصول وفود "حماس" وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة

وصلت صباح اليوم الأحد وفود حركة "حماس" وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة.

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وأكد مصدر في "حماس" أن اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال "24 إلى 48 ساعة"، في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية.

وقال: "اليوم تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: أ ف ب