مصدر في "حماس" لـ"أ ف ب": اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال "24 إلى 48 ساعة"

أكد مصدر في حركة "حماس" أن اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال "24 إلى 48 ساعة" في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية.

وقال المصدر حسب وكالة "فرانس برس": "اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة".

ووصلت صباح اليوم الأحد وفود من حركة "حماس" وقطر والولايات المتحدة إلى مصر.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن بلاده تبذل جهودا حثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المبارك.

المصدر: فرانس برس