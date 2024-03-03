مجلس التعاون الخليجي: نحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات والاعتداءات بغزة

أكد مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع المجلس الوزاري الـ 159 اليوم الأحد، إدانة "العدوان الإسرائيلي على غزة" مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، فضلا عن تأكيده الوقوف إلى جانب فلسطين.

وأكد البيان الختامي للاجتماع أن "على المجتمع الدولي التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، وأيضا وجوب ضمان وصول المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت".

وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين.

وأكد البيان "ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق لقطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة".

وحمل المجتمعون "إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على المدنيين الأبرياء والتي أسفرت عن قتل الآلاف في قطاع غزة".

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 149 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT + جريدة الرياض