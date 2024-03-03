مصادر إسرائيلية: حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، عن مصادر إسرائيلية قولها إن الحكومة حصلت على رد حركة "حماس" مؤكدة أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة.

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وأضافت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الحركة وإسرائيل: "الإجابات التي نطالب بها أساسية ولن نتنازل عنها".

ووصلت صباح اليوم الأحد وفود حركة "حماس" وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة.

وقال مصدر في "حماس" إن القيادي البارز في الحركة خليل الحية هو من يترأس وفدها خلال هذه الجولة من المفاوضات، مضيفا أن "الوفد سيلتقي الوسطاء المصريين ويقدم لهم رد الحركة على مقترح باريس" حول الهدنة.

وأكد مصدر في "حماس" أن اتفاق الهدنة في غزة قد يتم خلال "24 إلى 48 ساعة"، في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية.

وقال: "اليوم تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة".

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري رفيع المستوى إن القاهرة تبذل جهودا حثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس. ولم تؤكد إسرائيل بعد قبولها بخطة التهدئة.

ويتزايد القلق في مدينة رفح بجنوب القطاع حيث يتكدس ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص، نزح معظمهم من القتال، في حين يلوح شبح عملية برية واسعة يعد لها الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT+ أ ف ب