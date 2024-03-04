بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب موقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه قصف موقعا عسكريا تابعا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ سقطت على مستوطنة مرجليوت وأدت إلى مقتل شخص، وإصابة 7 آخرين.

وقال الجيش في بيان: "تم رصد إطلاق صاروخ عبر الحدود من لبنان إلى منطقة مارجاليوت في شمال إسرائيل. ونتيجة لعملية الإطلاق، أصيب عدد من المدنيين وتم إجلاؤهم بواسطة مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات".

وأعلن أنه رد بقصف مصدر إطلاق الصواريخ، مبينا أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت موقعا عسكريا لحزب الله في منطقة شيخين، بالإضافة إلى مجمع عسكري لحزب الله في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت نجمة داود الحمراء أنه "بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات على عمال أجانب كانوا يعملون في مزرعة بمنطقة الجليل، أبلغت طواقم نجمة داوود الحمراء عن سقوط 8 ضحايا، جميعهم رجال في الثلاثينات من العمر، بينهم: 1 قتيل، 2 في حالة خطيرة، 4 في حالة متوسطة و1 بإصابة طفيفة".

هذا ولم يصدر "حزب الله" بيانا يتبى عملية إطلاق الصواريخ، كما أنه لم يعلن تنفيذ أي عملية باتجاه مواقع عسكرية إسرئيلية اليوم.

المصدر: RT