بدء جولة مفاوضات التهدئة لليوم الثاني بالقاهرة بمشاركة مصر و قطر و حماس و الولايات المتحدة

تتواصل جولة مفاوضات التهدئة بقطاع غزة لليوم الثاني بالقاهرة بمشاركة مصر وقطر وحركة "حماس" والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت هذه الجولة من المفاوضات قد بدأت أمس الأحد، وكان من المفترض أن يُشارك فيها الجانب الإسرائيلي لكنه تغيّب عن المشاركة.

وتعمل مصر وقطر على محاولة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات وترسيخ مسار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.

وأفادت تقارير إعلامية عبرية أمس الأحد نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الحكومة حصلت على رد حركة "حماس" ولن ترسل وفدها إلى القاهرة"، وأضافت أن "الإجابات التي تطالب بها إسرائيل أساسية ولن تتنازل عنها".

المصدر: RT + وكالات