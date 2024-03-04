الأمم المتحدة تنفي محاولة غوتيريش طمس تقرير عن جرائم اغتصاب ارتكبتها "حماس"

نفت الأمم المتحدة اتخاذ الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أي خطوات لطمس التقرير عن ارتكاب حركة "حماس" لجرائم اغتصاب أثناء هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، إن عمل مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي خلال النزاعات، براميلا باتن، التي صدر عنها التقرير، "تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية. وفي أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير".

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وكانت إسرائيل قد اتهمت الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش بتجاهل التقرير الأممي حول ارتكاب حركة "حماس" جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية أثناء الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن غوتيريش لم يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول القضية.

وأعلنت إسرائيل استدعاء مندوبها لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان للتشاور في هذا السياق.

المصدر: فرانس برس