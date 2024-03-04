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إسرائيل تستدعي مندوبها لدى الأمم المتحدة للتشاور

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إسرائيل تستدعي مندوبها لدى الأمم المتحدة للتشاور
Globallookpress Lev Radin/Keystone Press Agency
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن سحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان من نيويورك للتشاور.

وكتب كاتس في حسابه على موقع "أكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "وجهت تعليمات إلى مندوبنا لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالعودة إلى إسرائيل للتشاور فورا بشأن محاولة الأمم المتحدة تجاهل تقرير جدي عن جرائم الاغتصاب العديدة المرتكبة من قبل "حماس" وأعوانها يوم 7 أكتوبر".

واتهم الوزير الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتجاهل التقرير.

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وقال كاتس في هذا الصدد: "رغم الصلاحيات المتوفرة لديه، لم يطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي على خلفية الملابسات التي تم اكتشافها، لإعلان "حماس" منظمة إرهابية وفرض العقوبات على داعميها".

يذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم "حماس" وفصائل أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت إسرائيل إن هجوم "حماس" أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، وإن الحركة احتجزت نحو 250 شخصا كرهائن.

ومعلوم أنه خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة قتل أكثر من 30 ألف شخص وأصيب نحو 72 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: تاس

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