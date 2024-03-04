الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته في قطاع غزة الليلة الماضية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه تمكن من القضاء على عناصر في حركة "الجهاد الإسلامي" أطلقوا صواريخ باتجاه مستوطنتي بئيري وحتسيريم.

وقال الجيش في بيان: "يوم السبت، أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي صواريخ باتجاه كيبوتس بئيري وكيبوتس حتسريم. وفي أقل من 30 دقيقة حددت قوات الجيش الإسرائيلي موقعهم وتم القضاء عليهم بغارة جوية".

وأفاد بأنه "خلال اليوم الماضي، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي 15 مسلحا باستخدام نيران القناص والدبابة والنيران الجوية. كما رصدت القوات مجموعة دخلت إلى موقع عسكري تابع لحماس، وتم قتلهم بغارة جوية"، مبينا أنه "تم اعتقال حوالي 80 مطلوبا يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية، بما في ذلك عناصر من حماس والجهاد الإسلامي".

المصدر: RT