الجيش الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية (فيديو)

أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية شنت صباح اليوم الاثنين حملة دهم وتفتيش واعتقال في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي صوب شبان في المخيم، ما أدى لإصابة الفتى مصطفى أبو شلبك في الرقبة والصدر، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أعلن الأطباء مقتله.

ودمرت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم منزلا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "الاحتلال اقتحم قبل منتصف الليل الفائت، مدينة نابلس وحاصر إحدى العمارات في حي المخفية وأجبر سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري".

وأضافت الوكالة: "في وقت لاحق أخلى الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرع المتفجرات في منزل المصري قبل أن يفجره".

وأبلغ شهود عيان أن صوت دوي انفجار قوي سمع في أحياء المدينة لحظة تفجير المنزل، الذي تهدم بشكل كامل.

وحسب مصادر محلية في نابلس فإنه "تم إجبار نحو عشر عائلات من إخلاء منازلها بينهم مسنة تعاني من المرض".

وقالت مصادر طبية، إن نحو 15 مواطنا أصيبوا بالاختناق إثر إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز صوبهم في المدينة.

يذكر أن المصري قتل في الرابع من شهر أيار العام الماضي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة من نابلس.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، شابين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت عاطف عصام العمور (22 عاما) من تقوع جنوب شرق بيت لحم، ووسام خالد مغالسه (24 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا".

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم عددا من المواطنين من بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة بعدد من المركبات العسكرية، واعتقلت عددا من الأسرى المحررين.

وشددت القوات الإسرائيلية اليوم إجراءاتها العسكرية بشكل كبير عند حاجز تياسير العسكري شرق مدينة طوباس في الضفة.

المصدر: RT+ وكالة "وفا"