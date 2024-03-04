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مصر والإمارات تواصلان نقل المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة

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تواصل القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الإماراتية إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاعى غزة، من خلال جسر جوي.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قامت القوات الجوية المصرية بعمليات إسقاط جوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تواصل الجهود لإقرار التهدئة، التي تشارك فيها مصر وقطر وحركة "حماس" والولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية، ونقلها إلى داخل القطاع فى ظل استمرار الأزمة الراهنة، وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطينى من نقص فى كافة مقومات الحياة .

المصدر: RT

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