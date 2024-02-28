"الطائرات المصرية فوق غزة لأول مرة".. محلل يعلق على إسقاط الجيش المصري المساعدات على القطاع

في تطور كبير نفذت مصر لأول مرة عملية إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة بالتعاون مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا.

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وأكد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـRT أن مصر تسعى إلى استخدام كل الوسائل لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، خصوصا مناطق الشمال التي تواجه المجاعات وأزمة انسانية كبيرة.

وأشار عبد المهدى مطاوع إلى أنه بالرغم من عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول شاحنات المساعدات إلا أن مصر زادت من وسائلها عبر الإنزال من الطائرات وهذا سيساهم بتغطية قطاع غزة شماله وجنوبه.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أنه من الممكن الفهم أن هذا استكمال لبناء ثلاثة مخيمات مجهزة حتى الآن، بالإضافة إلى التجهيز المستشفى الميداني المصري في غزة.

وأعرب عن أمله أن تتوسع الجهود المصرية حتى تغطي كل الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد قالت إن القوات الجوية المصرية ستجري جسرا جويا لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة .

وقالت المصادر وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" إنه "تم إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين".

وأوضحت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.

المصدر: RT