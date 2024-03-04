إصابة مجندة إسرائيلية خلال اشتباكات بمخيم الأمعري في رام الله (فيديو)

أفادت مراسلتنا بأن مجندة إسرائيلية أصيبت اليوم الاثنين خلال اشتباكات الجيش الإسرائيلي مع مقاومين فلسطينيين في مخيم الأمعري جنوبي رام الله.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت في ساعات الصباح الأولى مخيم الأمعري، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة الفتى مصطفى أبو شلبك في الرقبة والصدر وهو من مخيم قلنديا، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أعلن الأطباء وفاته.

وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية تمركزت عند المدخل الرئيسي للمخيم، عقب اقتحامه لعدة ساعات.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من نشاطه العسكري في الضفة الغربية، بالتزامن مع حملته العسكرية الواسعة على قطاع غزة لليوم 150 على التوالي، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: RT