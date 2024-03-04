الأسد يوضح سبب عدم اتخاذ الدول العربية خطوات لوقف إراقة الدماء في غزة

أوضح الرئيس السوري بشار الأسد سبب عدم اتخاذ الدول العربية خطوات لوقف إراقة الدماء والذبح في غزة.

وسأل الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، الأسد:"أستميحكم عذرا عن السؤال الآتي ولكنني مجبر على طرحه.. أحد المعلقين العرب قال:الروس وعددهم 150 مليون نسمة فقط لم يتخوفوا من الاصطدام مع الناتو من أجل حماية أرواح المواطنين الروس في أوكرانيا، أما نحن المسلمين فعددنا مليارات ولا نستطيع حماية إخوتنا التعساء في غزة.. هناك تصريحات بلا جدوى فقط من تركيا وعدد من الدول العربية، فقط تصريحات، حتى لم يكن هناك رد بحصار اقتصادي مثلاً، ولم تُتخذ أي خطوات للرد، فقط أنصار الله يحاولون التأثير ولكن لماذا تصمت الدول؟ ولماذا لا تتخذ الدول العربية خطوات مُنصفة وضرورية لوقف إراقة الدماء والذبح في غزة؟".

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وأجاب الأسد: "هذه هي التقاليد العربية في السياسة على الأقل خلال 40 عاما، خلال 40 عاما نصدر بيانات فقط".

وأضاف: "هناك أسباب كثيرة تتعلق بالوضع العربي، الوضع العربي هو وضع سيء، لا نستطيع الحديث عنه كأنه وضع متماسك، لأن كل دولة عربية تعمل لوحدها".

ولفت الأسد إلى أن "الدور الغربي في قرارات الدول العربية قوي، هو دور موجود، وبالتالي الضغط الغربي لصالح إسرائيل موجود في القرارات العربية، هذه أيضا حقيقة كل الشعوب العربية تعرفها، أنا لا أقول سرا في هذه الحالة".

وتابع: "لا نستطيع نحن كناس نقف مع الفلسطينيين أن نأمل كثيرا من الوضع العربي، ولو سألت هذا السؤال لأي فلسطيني في غزة الآن سيعطيك نفس الجواب، لماذا ذهب أهل غزة إلى الحرب؟ لأنهم يعلمون أنه لا توجد دولة عربية أو حتى غير عربية أو مسلمة أو غير مسلمة كي تدافع عنهم، فكان لا بد أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم".

المصدر: سانا