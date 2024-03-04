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مقابلة الصحفي الروسي سولوفيوف مع بشار الأسد

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مقابلة الصحفي الروسي سولوفيوف مع الرئيس السوري بشار الأسد.

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