مقابلة الصحفي الروسي سولوفيوف مع بشار الأسد

تاريخ النشر:04.03.2024 | 17:18 GMT | أخبار العالم
مقابلة الصحفي الروسي سولوفيوف مع الرئيس السوري بشار الأسد.
تقترب حرب غزة من شهرها الخامس وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار.
كشفت السفارة المغربية بالرياض الأحد عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد.
انتقد لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات الأمريكية CIA، تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الوضع الكارثي في قطاع غزة.
أوضح الرئيس السوري بشار الأسد سبب عدم اتخاذ الدول العربية خطوات لوقف إراقة الدماء والذبح في غزة.
أثار فيديو من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مؤخرا ضجة وجدلا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لبايدن بمحاولة التحرش بضيفته.
ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير لأهالي قطاع غزة مستشهدا بالقرآن والسنة، بعد أيام من مجزرة شارع الرشيد التي أدت لوقوع مئات القتلى والجرحى بين فلسطينيين اصطفوا للحصول على المساعدات.
دعت دول الخليج العربية إلى أن تشمل المفاوضات مع إيران كافة القضايا والشواغل الأمنية لتلك الدول، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والملاحة والمنشآت النفطية.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المنظومة السياسية لدى الغرب هي منظومة بيع وشراء وليست منظومة مصالح مشتركة، والسياسة الغربية محكومة بمصالح مادية ضيقة لمجموعات الضغط.
تذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حوارا له مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال الربيع العربي، حينما سأله بشأن مستقبل المنطقة.
اعتدى رجل إسرائيلي جنسيا على أطفال في أحد الفنادق التي تم إجلاء الإسرائيليين إليها من مناطق الشمال بسبب المواجهة الدائرة مع "حزب الله" اللبناني.
نقلت القناة 12 العبرية اليوم الأحد عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الحكومة حصلت على رد حركة "حماس" ولن ترسل وفدها إلى القاهرة".
عادت قضية اتهام مدير فريق ريد بول البريطاني كريستيان هورنر بالإساءة الجنسية إلى إحدى الموظفات في الفريق الى الواجهة مجددا، بعد قرابة 24 ساعة على إغلاقها.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها تم الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ.
تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مواطنا جزائريا ألقى التحية على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأثنى على الدور الإيراني في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.
عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استيلائها على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز "Skylark" في حي الزيتون بمدينة غزة.
أظهر مؤشر "كلفة المعيشة العالمي" الصادر عن موقع "نومبيو" أن مدينة دبي احتلت المركز الأول كأغلى مدينة عربية تليها أبو ظبي والدوحة، فيما كانت الإسكندرية أرخص مدينة عربية.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية النقاب عن تسجيل صوتي لأسرى إسرائيليين قال الجيش إنه قتلهم بالخطأ في غزة في ديسمبر الماضي.
كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن موعد اعتزال "صاروخ ماديرا".
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن دعوة الإدارة الأمريكية للوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس لزيارة واشنطن، هي "رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
لم يستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يفتح مكتب المدعي العام قضية بسبب اعتراض محادثة ضباط الجيش حول الهجوم على جسر القرم، بعد نهاية التدقيق الداخلي في الوزارة.
علق الرئيس السوري بشار الأسد على العقوبات التي فرضها عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشيء من السخرية قائلا إنها سببت له "اضطرابا عصبيا".
كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس، قائلا: درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس.
أعرب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف" الروسية، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.
أظهرت دراسة أن استهلاك مشروب غازي واحد فقط يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى القاتلة بمقدار الخمس.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن موقف سوريا من المرشحين للانتخابات الرئاسية في روسيا واضح، وأن دمشق تؤيد الشخص الذي كافح الإرهاب في الأراضي السورية.
تطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل قبل بداية شهر رمضان، فيما كشف مصدر في الحركة عن موعد مرجح لذلك.
تجمع نحو 500 شخص في ضواحي كوالالمبور لإحياء ذكرى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "ام اتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة في 8 مارس 2014، والمطالبة بتجديد أعمال البحث.
قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، نيرة الزغبي.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) بأنها مستنقع وذلك بعد خسارته فيها أمام منافسته نيكي هايلي، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة في 5 مارس.
أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.
يعتبر طائر حذاء النيل الأبيض أو "أبو مركوب" من أخطر الطيور التي تعيش في القارة الإفريقية بسبب شراسته وطبيعته العدائية.
ألقت الشرطة الهندية القبض على 4 أشخاص من أصل 7 متهمين باغتصاب جماعي لسائحة إسبانية كانت في جولة على دراجة هوائية مع زوجها بمنطقة دومكا في ولاية جهارخاند شرقي الهند.
اعترض حراس الأمن الجزائريون يوم الأحد، مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومنعوهم من دخول قاعة اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.
أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأحد الاثنين، استهدافه لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
توقع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، أن تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
هرب خنزير غينيا في إحدى حدائق الحيوانات من حظيرته وتسلل إلى قفص الإناث مما تسبب بحمل 100 منهن، حيث من المنتظر أن يصبح الحيوان أبا لـ400 خنزير جديد.
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بإضافة "20 شهيدا مدنيا إلى المستفيدين من صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، إن سيادة الصومال ووحدة أراضيه تتعرض لتهديد حقيقي (من قِبل إثيوبيا).
اتهمت الصحافة المدريدية الحكم جيل مانزانو بتعمد حرمان ريال مدريد من الفوز على مضيفه فالنسيا (2-2)، مساء أمس السبت، والابتعاد بصدارة الدوري عن غريمه الأزلي برشلونة.
ينعكس تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس.
ينصح دائما بتناول وجبة العشاء قبل 3ـ4 ساعات من الذهاب إلى النوم، لأن جميع العمليات الجارية في الجسم تصبح بطيئة في فترة الليل، بما فيها عملية التمثيل الغذائي.
أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة إعلان رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما موعد إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.
أكد نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، أهمية مباراة "الديربي" لأي لاعب حول العالم، مشيرا إلى أنها فرصة لتصحيح المسار.
أفادت تقارير بأن رجلا أرجنتينيا خضع "عن طريق الخطأ" لعملية قطع القناة الدافقة بدلا من استئصال المرارة لديه الأسبوع الماضي.
أعلنت الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدى موسكو بعد كشف روسيا عن حديث سري بين ضباط ألمان كبار، بحثوا كيفية ضرب جسر القرم الروسي وبقاء برلين خارج الشبهة.
أظهر مقطع فيديو مصور بواسطة طائرات مسيرة روسية من طراز "الغول"، لقطات لتدمير دبابة "أبرامز" الأمريكية بالقرب من محور أفدييفكا يوم أمس الأحد.
اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغرب سيثير الدهشة إن لم يفهم ما حملته إشارات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة من معان، مؤكدا أنها ليست مجرد تلميحات وواضحة للجميع.
تتعرض النساء في القوات المسلحة البريطانية لأشكال مختلفة من التحرش والتنمر والتمييز خلال سنوات عملهن.
قضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد عما نسب إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
رد على جلاديه الذين تفننوا في تعذيبه كي ينتزعوا منه الأسرار بصمت مطبق وابتسامة ساخرة، فشنقوه ثم أعلنوا أنه انتحر، فظل شبحه يلاحقهم إلى أن أجبرهم على الاعتراف.
يكرر الأطباء باستمرار أن نسبة السكر في النظام الغذائي يجب أن تكون محدودة. لذلك يحاول البعض استخدام بدائل السكر التي تبدو لهم أقل ضررا .
قال الخبير والمحلل العسكري الغربي دراغو بوسنيك إن الجيش الروسي دمر أحدث أسلحة الناتو في أوكرانيا، وبدد أسطورة تفوق الأسلحة الغربية.
سخر الرئيس السوري بشار الأسد من العقوبات الأمريكية التي سيتم فرضها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن "الغرب مضحك وغبي أحيانا".
توقع الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة.
اعترفت مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب في قاعدة فورت سام هيوستن بسان أنطونيو في تكساس باختلاس 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، أنفقتها على شراء 31 منزلا و70 سيارة.
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس بجنوب غزة.
أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد موعد استطلاع هلال شهر رمضان.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه قوات إسرائيلية بالصواريخ "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
كشف الدكتور رسلان باسانوف أخصائي الأورام، العادات السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
نشرت قوات "المركز" الروسية مشاهد لمدرعات وعربات جند أمريكية وبريطانية، ومدرعة "كيربي" تركية بحالة جيدة اغتنمتها في مدينة أفدييفكا المحررة مؤخرا في جمهورية دونيتسك.
نشر الناشط السياسي الأمريكي والمؤثر جاكسون هينكل على حسابه في منصة إكس، صورة له وهو حامل بندقية "كلاشينكوف" الروسية، مرفقا معها عبارة "أمريكا ودونباس وفلسطين سيكونون أحرارا".
رغم الدمار والمعاناة الهائلين في غزة، لا تزال التغطية الإعلامية لحماس تصور معركة فعالة وانتصارات ضد إسرائيل. راني بالوت - ناشيونال إنترست
أكد المستشار الأمني السوداني أحمد حسن محمد في حديث لصحيفة "WSJ" أن إيران طلبت من الجيش السوداني السماح لها ببناء قاعدة على البحر الأحمر، وأن الخرطوم رفضت طلبها.
أصدر مكتب بنيامين نتنياهو تعليمات إلى السفير الإسرائيلي للولايات المتحدة مايكل هرتصوغ بعدم المساعدة على زيارة الوزير بيني غانتس إلى واشنطن، مدعيا أنها تتناقض مع لوائح الحكومة.
أعلنت مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي يوم الأحد، تقديم استقالات جماعية احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية.
لقي تصريح مثير لرجل الأعمال طلال أبو غزالة حول الاقتصاد المصري، رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
دمرت وحدات الجيش الروسي اليوم الأحد، في بلدة بيرداتشي على محور أفدييفكا دبابة أمريكية جديدة من طراز "أبرامز" تم إرسالها إلى القوات الأوكرانية.
ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه أورلاندو سيتى (5-0) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الأمريكي لكرة القدم.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف" الروسية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي منه في دور "زعيم الأمة".
افتتحت شركة الحكير السعودية للتنمية والاستثمار والممثلة في شركة ماجيك لاند الحكير المرحلة الأولى من مشروع تنزا الترفيهي، على أرض مدينة "ماجيك لاند" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.
تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.
تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، حالة جدل واسعة في الساعات الأخيرة بنشرها بطاقة دعوة.
قالت وزارة الخارجية السورية إن ما سُمي بتوصيات البرلمان الأوروبي حول سوريا تدخل سافر، وانعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع.
الضباط الألمان لم يجروا محادثتهم الخطيرة على خطوط داخلية، وأحدهم كان في سنغافورة، فكيف سجل الروس المكالمة؟ حول ذلك، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
يتهم المراسل الصحفي جيم غيراغتي رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأنه يتحدث كثيرا ولا يفعل شيئا. فما الوعود التي أطلقها جونسون ولم يف بها؟ واشنطن بويست
كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، في تقرير لها أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، أعلن عن مجموعة من التجارب لتحسين سلوك اللاعبين في المباريات.
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي صباح اليوم بصاروخ "بركان" وإصابته إصابة مباشرة.
هل ستتمكن موسكو من حماية الروس في بريدنيستروفيه؟ حول ذلك، كتب أوليغ فولودين، في "برافدا رو":
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لموقعي جل العلام والمطلة التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
وصف العضو السابق في البرلمان الألماني فالديمار غيردت خطط الهجوم على جسر القرم التي تم الكشف عنها في روسيا مؤخرا، بأنها جنونية.
كشفت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان عن لافتة جديدة عبروا من خلالها عن إحباطهم من كيليان مبابي نجم الفريق، ورغبتهم في رحيل المهاجم عن النادي نهاية عقده.
قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل الأحد إن قوات عدد من الدول الغربية متواجدة بالفعل داخل الأراضي الأوكرانية، وتقاتل إلى جانب قوات كييف، وهذه حقيقة واقعة ومعروفة.
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمصر عن تحول 1433 سفينة إلى طريق رأس الرجاء الصالح حتى الآن كمسار بديل لقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين.
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأحد، إنه لا يمكن استبعاد إمكانية إرسال الغرب عسكرييه إلى أوكرانيا في ظل الأوضاع الراهنة في خطوط التماس ومجريات الأزمة الأوكرانية.
تحدثت الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية عن بعض المواد الغذائية التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة والحالة الصحية بصورة عامة، وخاصة في الربيع.
أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل عن انتقالها للعيش في روسيا بشكل دائم، ونيتها بناء منزلها الخاص في الجزء الشرقي من البلاد.
نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برا وجوا.
حذرت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية من عجز الجيش الإسرائيلي على المناورة العسكرية السريعة والمكثفة في غزة وتعرض الجنود لهجمات مباغتة أو بالعبوات الناسفة.
أثارت حالة تحكيمية جدلا واسعا في نهائية المباراة التي جمعت فريق ريال مدريد ومضيفه فالنسيا (2-2) مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
يتعرض الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لاتهامات بالخيانة داخل "حديقة الأمراء".
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمقاتلات "سو-34" تلقي قنابل "فاب-500" ثقيلة انقضّت على تحصينات إسمنتية وتحت أرضية لقوات كييف، ومخازنها العميقة للأسلحة الغربية.
تواصل عملة "البيتكوين" صعودها وفي تعاملات اليوم الاثنين ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم لتسجل أعلى مستوى منذ 15 نوفمبر 2021.
كتبت مجموعة من النساء الأمريكيات واليهوديات المناهضات للصهيونية رسالة موجهة إلى الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، طالبن فيها بوضع حد لاستخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي سلاحا.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن برلين ملزمة بتقديم أجوبة على الأسئلة التي طرحها التسريب الأخير لمحادثات ضباط الجيش الألماني.
حققت نيكي هايلي أول فوز لها بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، في أول انتصار لها على الرئيس السابق دونالد ترامب.
أعاد فيلم وثائقي جديد إنتاج الأصوات الغامضة التي سمعت في قاع المحيط الأطلسي والتي أعطت أملا كاذبا بإمكانية بقاء طاقم الغواصة تيتان المنكوبة على قيد الحياة.
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