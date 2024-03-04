"حزب الله": استهدفنا مستوطنة "غشر ‏هازيف" الإسرائيلية القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين، استهدافه لمستوطنة "غشر ‏هازيف" الإسرائيلية القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال "حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من مساء اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان) مستعمرة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا".

ودوت صافرات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في عدد كبير من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من لبنان.

وعقب استهدافه قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى لبنان ليل الأحد الاثنين، أكد "حزب الله" اليوم أنه قصف مواقعا إسرائيلية عدة جنوبي البلاد.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT