استطلاع: أكثر من 50% من الإسرائيليين يرون أن البقاء في السلطة هو الدافع وراء إطالة نتنياهو للحرب

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية، أن 53% من الإسرائيليين يرون أن البقاء السياسي هو الدافع وراء إطالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب على غزة.

فيما يعتقد 35% أن نتنياهو مستمر في الحرب لغايات "النصر الحاسم".

وحول بقاء الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس في الحكومة الإسرائيلية، قال 35% إن على غانتس والمعسكر الرسمي الإنسحاب من الحكومة.

ويرى 46% أن المعسكر الوطني يجب أن يبقى في الحكومة.

ووفقا للمتابعين والخبراء فإن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يتعمدون إطالة الحرب في قطاع غزة لأنهم يعلمون أن نهايتها تعني نهايتهم.

وفي حديث لقناة "RT" في وقت سابق قال المحلل السياسي المصري يسري عبيد، إن نتنياهو يعلم تماما أنه بانتهاء هذه الحرب يكون قد انتهى سياسيا هو وحكومته والمتطرفون فيها.

وأوضح أن المسؤولين الإسرائيليين الحاليين يحاولون إطالة أمد هذه الحرب بشكل كبير لاستمرارهم فى السلطة لأن نهاية هذه الحرب هي نهاية مستقبل نتنياهو السياسى والوزراء المتطرفين والقادة الأمنيين.

المصدر: RT