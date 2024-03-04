مصر.. مئات السفن تحوّل مسارها عن قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمصر عن تحول 1433 سفينة إلى طريق رأس الرجاء الصالح حتى الآن كمسار بديل لقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين.

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وأضاف ربيع خلال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات في نسخته الثالثة عشرة – مارلوج 13 – بالإسكندرية، أن السفن التي تعرضت للاعتداء كانت بواقع 40 سفينة، تتركز في 13 سفينة حاويات، وحاملة سيارات، و26 سفن أخرى متنوعة.

وأشار إلى أن تلك الهجمات أدت الى ارتفاع تكاليف وقود السفن، وطول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية وينذر بموجة تضخم عالمية.

كما أوضح ربيع أن قطاع التأمين على السفن ارتفع مع تلك الهجمات إلى قرابة 10 أضعاف ليصل من 0.05% إلى 0.5% من قيمة السفينة، كما ارتفعت أسعار النوالين إلى 6800 دولار بعد أن كانت 750 دولارا فقط.

وأضاف أن الخطوط الملاحية فرضت رسومًا إضافية تصل إلى 2500 دولار على كل حاوية تحت مسمى رسوم مخاطر الطوارئ.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم رصد استئناف 3 سفن حاويات تابعة للخط الملاحي الفرنسي cma-cgm وسفينتين بضائع عامة تابعة لخط الكوسكو الصيني لعبور البحر الاحمر وباب المندب، بينما العديد من الخطوط الملاحية أكد على أهمية قناة السويس، إلا أنها ستعود مرة أخرى للعبوب من قناة السويس بعد تحسن الأحوال الأمنية.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" قد أكد أن حركة سفن الشحن الأسبوعية عبر قناة السويس انخفضت بأكثر من الثلثين عن مستويات الذروة بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن.

المصدر: المال