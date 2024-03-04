"المسيرة": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارات منطقة يسنم في محافظة صعدة

أفادت قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية اليوم الاثنين، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية استهدفت بثلاث غارات على الأقل منطقة يسنم بمديرية باقم في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت القناة: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ 3 غارات منطقة يسنم بمديرية باقم في محافظة صعدة شمالي البلاد". ولم توضح القناة اليمنية نتائج الهجوم، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني حتى اللحظة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الاثنين، استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب، بعد ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وكانت شركة "أمبري" للأمن البحري قد أعلنت اليوم الاثنين، اندلاع حريق على متن سفينة إسرائيلية تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، وشنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

المصدر: RT