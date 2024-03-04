مفتي العراق معلقا على حرب غزة: اتفقت مع سليماني على تشكيل جيش للمسلمين من السنة والشيعة

كشف مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي اليوم الاثنين أنه التقى بقائد فيلق القدس قاسم سليماني 16 مرة، وأنهما كانا قد اتفقا على تشكيل جيش للمسلمين يتكون من السنة والشيعة على حد سواء.

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وأعرب الصميدعي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "البنيان المرصوص" في بيروت عن أمله في تشكيل جيش من المسلمين، ولا سيما من دول محور المقاومة، وقوفا عند رغبة سليماني الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب مقتله.

وتطرق الصميدعي في كلمته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قائلا "إن ما يحصل في غزة ما هو إلّا سيل عارم من العدو لضرب المسلمين"، مؤكدا أنه "لو اجتمعت الدول العربية على كلمة رجل واحد لما تمكن العدو الإسرائيلي من الصمود".

وتحدّث في المؤتمر عدة شخصيات، من بينها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد في كلمته أنّ "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين، ولا جدال حول مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".

فيما قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان "إنّ المقاومة في فلسطين أطلقت معركة طوفان الأقصى في وقت كانت تستعد فيه إسرائيل للحسم وتصفية القضية الفلسطينية".

ومن جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أنّ "المفاوضات الحالية هي مفاوضات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية وما من مفاوضات حقيقية مع المقاومة".

وتأتي فعاليات هذا المؤتمر في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ150 على التوالي منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وكان سليماني وعدد من مرافقيه بالإضافة إلى كوادر في الحشد الشعبي العراقي قد اغتيلوا بضربة جوية أمريكية استهدفت رتل سيارات كانوا يستقلونها في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.

المصدر: وكالة مهر للأنباء