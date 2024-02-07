ولي عهد السعودية وولي عهد البحرين يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثالث، في السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما، تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس من الجانبين".

وجرى بحضور الأمير محمد بن سلمان بن والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الإعلان عن:

- افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية الذي تم تأسيسه في نوفمبر 2022 بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أمريكي.

- الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية في البحرين والذي من المزمع البدء بتشغيله خلال الربع الثاني 2024.

- عدد من المشاريع المتعلقة بإطلاق فرص للتدريب واحتضان لمؤسسات القطاع الخاص التي تعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات، والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات في البلدين.

- توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والمالية والأسواق المالية والقانونية، والثقافة والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون، والإذاعة، والأخبار".

- تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مملكة البحرين في موعد يتفق عليه الجانبان عبر الأمانة العامة للمجلس.

المصدر: "واس"