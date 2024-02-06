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تفاصيل انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع وسط جدة (صور)

مال وأعمال

تفاصيل انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع وسط جدة (صور)
TWITTER @JCD_SA
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بدأت شركة وسط جدة للتطوير، العمل الفعلي في مشروع التطوير بعد الانتهاء من تهيئة موقعه، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة أحمد السليم.

وأوضحت شركة وسط جدة للتطوير أن رئيسها التنفيذي أحمد السليم وقع 4 عقود إنشائية لثلاثة معالم معمارية رئيسية وهي الاستاد الرياضي، دار الأوبرا، والأحواض المحيطية بالإضافة لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة، بمبلغ إجمالي 12 مليار ريال سعودي.

وفي تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"، أوضح السليم أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني للمشروعات الأربعة المعلنة، حيث تنتهي بنهاية عام 2027.

وبين أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسة والبنية التحتية للمرحلة الأولى، ستبدأ وفق الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات ووفق أفضل الممارسات العالمية. وكان أحمد الخطيب وزير السياحة نوه خلال كلمة ألقاها في مؤتمر صندوق الاستمارات العامة والقطاع الخاص، إلى الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2027، واكتمال المشروع بكل مراحله بحلول 2032.

وقد أسست شركة وسط جدة للتطوير، عام 2019، وهي المطور الرئيس لوجهة "وسط جدة"، التي تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع لتكون قلب المدينة النابض التي تطل على ضفاف البحر الأحمر.

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المصدر: RT + "الاقتصادية"

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