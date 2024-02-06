تفاصيل انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع وسط جدة (صور)

بدأت شركة وسط جدة للتطوير، العمل الفعلي في مشروع التطوير بعد الانتهاء من تهيئة موقعه، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة أحمد السليم.

وأوضحت شركة وسط جدة للتطوير أن رئيسها التنفيذي أحمد السليم وقع 4 عقود إنشائية لثلاثة معالم معمارية رئيسية وهي الاستاد الرياضي، دار الأوبرا، والأحواض المحيطية بالإضافة لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة، بمبلغ إجمالي 12 مليار ريال سعودي.

وقّع الرئيس التنفيذي لـ #شركه_وسط_جده_للتطوير المهندس أحمد السّليم أربعة عقود إنشائية لثلاثة معالم معمارية رئيسية وهي الاستاد الرياضي، دار الأوبرا، والأحواض المحيطية بالإضافة لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في #وجهه_وسط_جده بمبلغ إجمالي 12 مليار ريال سعودي. #مشروع_وسط_جده… pic.twitter.com/jO6RHEBBec — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) February 5, 2024

وفي تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"، أوضح السليم أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني للمشروعات الأربعة المعلنة، حيث تنتهي بنهاية عام 2027.

ترسية عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في #وجهه_وسط_جده على شركة "شاينا هاربور إنجنيرنج العربية المحدودة" وتهدف الوجهة إلى وضع مدينة جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة. #شركه_وسط_جده_للتطوير#مشروع_وسط_جده



Jeddah Central… pic.twitter.com/395HW5uEud — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) February 5, 2024

ترسية عقد تنفيذ الاستاد الرياضي في #وجهه_وسط_جده على تحالف فرع "الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة وشركة سما الإنشاءات للمقاولات" بمواصفات عالمية وهندسة معمارية فريدة ووفق مواصفات FIFA وأنظمة تبريد للمدرجات والملعب، ويتسع لـ 45 ألف متفرج ليستضيف فعاليات… pic.twitter.com/LfYEYyx5IB — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) February 5, 2024

وبين أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسة والبنية التحتية للمرحلة الأولى، ستبدأ وفق الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات ووفق أفضل الممارسات العالمية. وكان أحمد الخطيب وزير السياحة نوه خلال كلمة ألقاها في مؤتمر صندوق الاستمارات العامة والقطاع الخاص، إلى الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2027، واكتمال المشروع بكل مراحله بحلول 2032.

ترسية عقد إنشاء مشروع الأحواض المحيطية في #وجهه_وسط_جده على شركة "قادة البناء الحديث“، وتعتبر الأحواض المحيطية نافذة تطل على تفاصيل الحياة البحرية داخل أعماق البحر الأحمر، وتقدم تجربة مميزة لزواره ترسخ مكانة جدة كرافد إقليمي وعالمي في الحفاظ على البيئة البحرية.… pic.twitter.com/iBLXlTtAmX — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) February 5, 2024

وقد أسست شركة وسط جدة للتطوير، عام 2019، وهي المطور الرئيس لوجهة "وسط جدة"، التي تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع لتكون قلب المدينة النابض التي تطل على ضفاف البحر الأحمر.

ترسية عقد مشروع إنشاء دار الأوبرا في #وجهه_وسط_جده على شركة "قادة البناء الحديث"، وتعتبر دار الأوبرا منصة للإبداع والإلهام تعزز دور جدة كمنصة ربط بين الثقافات بثلاثة مسارح بمواصفات عالية . #شركه_وسط_جده_للتطوير#مشروع_وسط_جده



Jeddah Central Development Company #JCDC has… pic.twitter.com/J6pL4GqXlS — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) February 5, 2024

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المصدر: RT + "الاقتصادية"