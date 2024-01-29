لحظة بلحظة.. الحرب في غزة/29.01.2024/ وأبرز تداعياتها في الإقليم والعالم

يترقب العالم مآل جهود المفاوضين لإبرام صفقة تقضي بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب يومها الـ15 بعد المئة.

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