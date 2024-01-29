لحظة بلحظة.. الحرب في غزة/29.01.2024/ وأبرز تداعياتها في الإقليم والعالم
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يترقب العالم مآل جهود المفاوضين لإبرام صفقة تقضي بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب يومها الـ15 بعد المئة.
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