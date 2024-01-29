الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة مكتب يحيى السنوار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين أنه داهم مكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار في قطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تواصل القتال في المنطقة وتفكيك كتائب حماس التابعة للواء "خان يونس".

وذكر الجيش أنه وخلال القتال في خان يونس داهمت مجموعات القتال التابعة للفرقة 98 المئات من البنى التحتية والمواقع التابعة لحماس ومنها مقرات القيادة التابعة للكتائب، ومجمعات تدريب، وموقع اتصالات، وغرفة عمليات تابعة للواء "خان يونس"، ومقر المخابرات العسكرية، ومصنع محوري لإنتاج القذائف الصاروخية ومكاتب تابعة للعديد من المسؤولين بما في ذلك مكتب يحيى السنوار.

وأفاد الجيش بأن القوات والوحدات الخاصة أحرزت تقدما ملموسا داخل المسار التحت أرضي في خان يونس.

מפקד אוגדה 98: ״אנחנו נלחמים בתמרון סימולטני - לחימה בעל ובתת קרקע במקביל״; הכוחות ממשיכים בלחימה במרחב ובפירוק גדודי חמאס מחטיבת חאן יונס

לכל הפרטים והתיעודים: https://t.co/aPwJp9zFfUpic.twitter.com/EPuRDNRIEX — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 29, 2024

وفي اليوم الـ115 من الحرب، واصلت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة في غزة، مخلفة عشرات القتلى والمصابين.

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26637 قتيلا و65387 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2784، بالإضافة إلى مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT