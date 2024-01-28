البحرين تدين الهجوم على قوات أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية

دانت مملكة البحرين الهجوم على قوات أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية عن "إدانة مملكة البحرين بشدة للهجوم الإرهابي الذي وقع قرب الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع القوات المسلحة الأردنية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود من جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات".

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وأكدت الخارجية تضامن البحرين الراسخ مع المملكة الأردنية الهاشمية وتأييدها ودعمها في جهودها المستمرة ضد الإرهاب والمحافظة على أمنها واستقرارها وتأمين حدودها بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الهجوم.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت ضد الإرهاب بكافة أنواعه وتنظيماته المتطرفة، والتزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الآفة والقضاء على خطرها.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

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ونفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة، مؤكدة أنه تم استهداف قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية العراقية.

هذا، وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين واصابة 25 آخرين.

وأضافت أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وأكدت "المقاومة الإسلامية العراقية" في بيانها أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأمريكية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 114 يوما".

المصدر: RT + وكالة "بنا" البحرينية