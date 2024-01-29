حيفا.. إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب قاعدة بحرية وإطلاق النار على المنفذ (فيديو)

أطلق جنود إسرائيليون النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود وأصيب جندي بجراح خطيرة في حيفا، قرب قاعدة لسلاح البحرية الإسرائيلية.

وأصيب الجندي من جراء تعرضه للدهس وأطلق آخرون النار على الشاب قرب قاعدة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، اليوم الاثنين.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن "الهجوم وقع على بعد 150 مترا من بوابة الدخول إلى قاعدة حيفا البحرية، وبعد أن صدم جنديا بمركبته، اصطدم بالجدار الخارجي للقاعدة، وخرج بفأس وبدأ بمطاردة المدنيين. ومن القاعدة تم رصده وقتله بالرصاص".

وذكر متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "مخربا ارتكب عملية دهس إرهابية بالقرب من قاعدة تابعة لجيش الدفاع في شمال البلاد".

وأضاف: "بعد محاولة الدهس، خرج المخرب من سيارته وحاول استهداف مقاتلي جيش الدفاع بفأس، فرد المقاتلون بإطلاق النار وحيّد ضابط في جيش الدفاع المخرب".

وفي سياق متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، النار على طالب فلسطيني في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تم التبليغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة مستوطنة تكواع في غوش عتسيون، حيث تم إطلاق النار على المنفذ.

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وفي وقت سابق من صباح اليوم، قتل شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامها الخليل ومحيطها وجنين ومخيمها.

وفي محافظة الخليل، قتل الشاب معتز محمود اطبيش، وأصيب آخر بجروح خطيرة صباح اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة دورا.

وفجر اليوم أيضا، قتل الشاب ثائر نعيم حمو، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة اليامون قضاء جنين.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل 4 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن "قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين".

المصدر: RT