إعلام عبري يكشف عن الدور الأمريكي في منع تطور خطير للأحداث بين مصر وإسرائيل

كشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطات على مصر لوقف عملية استدعاء السفير المصري من تل أبيب.

وقال جاي عزرئيل، مراسل قناة i24NEWS الإسرائيلية، أن الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل تتواصل في التفاقم.

فيما قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى مطلعة على الأمر لـi24NEWS إن واشنطن ضغطت على القاهرة لوقف عملية استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إلى مصر.

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وبحسب المصادر الإسرائيلية، أعرب السيسي عن "عدم الثقة التام وخيبة الأمل" تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن الشركاء الإقليميين، سواء في الخليج أو في مصر، كانوا يلحون على إسرائيل لتقديم إطار لحل دبلوماسي بعد الحرب في غزة ولكن تم رفضه حتى الآن، وهي خطوة زادت من الإحباط الحالي في الوضع.

وأفادت القناة العبرية أن تدهور العلاقات يحدث وسط دعوات من بعض السياسيين الإسرائيليين لنقل أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء.

ومع قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع حملته ضد "حماس"، فإنه يتطلع أيضا إلى السيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود بين غزة ومصر، والمعروفة باسم محور فيلادلفيا.

فيما يزعم خبراء أمنيون إسرائيليون أن معظم الذخائر وقذائف الهاون والصواريخ التي استخدمتها "حماس" في هجوم 7 أكتوبر تم تهريبها عبر أنفاق تحت الأرض أسفل محور فيلادلفيا.

المصدر : قناة i24NEWS الإسرائيلية