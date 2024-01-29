"إن بي سي": إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر تتوصل لاتفاق حول الإفراج عن الرهائن من غزة

أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر توصلت في باريس إلى اتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات التي عقدت في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع لشبكة NBC إن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر توصلوا لاتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن والذي سيكون مصحوبا بفترات توقف للأعمال القتالية، وأنه سيتم تقديم مسودة الاتفاق إلى "حماس" اليوم.

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وكتب المتحدث باسم مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" أمس: "اختتمت قبل قليل القمة الاستخباراتية التي عقدت في أوروبا بمشاركة كل من رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء احتياط يتسان ألون، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ CIA ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري الوزير عباس كامل".

ووصف المتحدث الاجتماع بأنه "بناء"، لكن لا تزال هناك فجوات ملموسة حيث ستواصل الأطراف مناقشتها هذا الأسبوع خلال لقاءات إضافية ستعقد بهذا الصدد.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن هناك 132 رهينة، من بينهم طفلان و19 امرأة، ما زالوا في غزة، في حين قتل العديد من الأسرى.

المصدر: NBC