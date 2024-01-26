باريس تستضيف اجتماعا حول غزة في الأيام المقبلة بمشاركة الـCIA ومصر وإسرائيل وقطر

أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر أمني بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سيلتقي في الأيام المقبلة بباريس مسؤولين من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

وأكد المصدرالأمني التابع لإحدى الدول المشاركة في المفاوضات لوكالة "فرانس برس" معلومات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" بأن "الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة لمدة شهرين".

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وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن اجتماعات جديدة سيعقدها مدير الـCIA ويليام بيرنز مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق جديد مع حماس.

وقال مسؤول أمريكي، لقناة CNN، إنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة في أوروبا مع نظيريه الإسرائيلي ديفيد بارنياع والمصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وبحسب القناة، فإن الاجتماعات المرتقبة بين بيرنز وبرنياع وكامل وبن عبد الرحمن ستأتي وسط مناقشات مكثفة حول معايير اتفاق جديد من شأنها أن تربط إطلاق سراح الأسرى بوقف القتال في غزة.

المصدر: أ ف ب+RT