نتنياهو: مصممون على القضاء التام على حركة "حماس" والإفراج عن جميع الرهائن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ملزمة بتحقيق جميع الأهداف المعلنة للحرب في قطاع غزة، بما في ذلك القضاء التام على حركة "حماس" والإفراج عن جميع الرهائن.

وقال نتنياهو: "أيها المواطنون الإسرائيليون، لدينا التزام بتنفيذ إرادة (الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا) وتحقيق جميع أهداف الحرب وهي القضاء على "حماس"، وإعادة جميع المختطفين وضمان عدم بقاء قطاع غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل. ليس أمامنا مخرج إلا بتحقيق النصر الكامل. وحتى لو استغرق الأمر وقتا، فلن نتخلى عن هذه المهمة".

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وأشار إلى أن إسرائيل لن تنسى أبدا "أهوال 7 أكتوبر"، عندما دخل مئات من مقاتلي "حماس" إلى المستوطنات الإسرائيلية الجنوبية، واختطفوا حوالي 240 شخصا وقتلوا 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

وشدد على أنه "حتى الآن، أعدنا 110 مختطفين، ونحن مصممون على إعادة الجميع إلى ديارهم. ونحن نعمل على هذا على مدار الساعة، بما في ذلك الآن".

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2757 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023، فيما تشير معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 557 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

أما على الجانب الفلسطيني فقد أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26257 قتيلا و64797 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: نوفوستي