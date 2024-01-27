نتنياهو: لا أتراجع عن أي كلمة قلتها حول قطر وإمكانية ضغطها على "حماس"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها حول قطر، وأشار إلى أن الدوحة تستضيف وتمول "حماس" ويمكنها أن تضغط عليها.

وأصدر نتنياهو سلسلة من التصريحات خلال مؤتمر صحفي، فيما يلي أبرزها:

اليوم هو ذكرى المحرقة، ويتهمونا باتهام كاذب بإبادة شعب باسم "حماس" وهم النازيون الجدد.

وجد مقاتلون كتاب "كفاحي" في بيوت مواطنين في قطاع غزة، وعلى هذا يربون أبنائهم للقضاء على الشعب اليهودي جميعا.

الكثيرون في العالم لم يتعلموا شيئا من الكارثة ولكننا تعلمنا أمرا أساسيا أن ندافع على أنفسنا بأنفسنا.

المذبحة القادمة هي مسألة وقت مع هؤلاء، وعلينا القضاء عليهم ولو تطلب ذلك وقتا.

لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا ولا أحد يمكنه أن يمنعنا من ذلك.

يتبع...