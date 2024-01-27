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شاهد.. إسرائيل تنشر فيديو استهداف مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية

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شاهد.. إسرائيل تنشر فيديو استهداف مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية
RT
إسرائيل تنشر فيديو استهداف مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية
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أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أنه حدد العديد من نقاط عمليات الإطلاق من لبنان إلى شمال إسرائيل.

وقال في بيان "بعد صفارات الإنذار دوت في وقت سابق في شمال إسرائيل فيما يتعلق بتسلل طائرة معادية، نجح الدفاع الجوي الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه في الأراضي اللبنانية يشتبه في اقترابه من الأراضي الإسرائيلية".

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وأضاف أنه وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع عددا من الأهداف لحزب الله في لبنان، بما في ذلك موقع عسكري ومجمع يستخدمه الحزب في منطقتي البليدة ومروحين.

وأشار إلى أنه تم ضرب بنية تحتية إضافية للحزب في منطقة عيتا الشعب.

وذكر في بيانه أن نشاط حزب الله المستمر وهجماته ضد إسرائيل ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشددا على أن الجيش سيواصل الدفاع عن حدود إسرائيل ضد أي تهديد.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه يوثق استهداف مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

هذا، وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، "التزام واشنطن بالدبلوماسية لحل التوترات القائمة على الحدود مع جنوب لبنان، لافتا إلى الهدف المشترك المتمثل في تجنب التصعيد الإقليمي".

المصدر: RT

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